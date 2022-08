Andrew renova com o Gil Vicente até 2026: «Muito feliz pelo voto de confiança»

Depois de ter sido incluído na lista de possíveis alvos do FC Porto para ocupar a vaga de Marchesín no plantel de Sérgio Conceição, o guardião Andrew chegou a acordo com o Gil Vicente para prolongar o vínculo que ligava as duas partes até 2026. O brasileiro tinha assinado originalmente até 2024.Em declarações aos meios do clube, o guarda-redes, de 21 anos, mostrou-se agradecido pela oportunidade e recordou o seu trajeto peculiar nos gilistas. "Estou muito feliz pelo voto de confiança do clube e da direção. A equipa ajudou-me muito desde que cheguei na época passada, na altura com vínculo até 2024 e com a ideia de integrar os sub-23. Essa formação acabou por não avançar e pude integrar o plantel principal, trabalhei forte e fico muito feliz pela oportunidade de ficar até 2026", referiu Andrew, afirmando acreditar que "existe um propósito para tudo"A tentar aproveitar as oportunidades que lhe vão sendo concedidas, o guardião brasileiro admite que está no melhor momento da sua ainda curta carreira. "Tenho de desfrutar dos momentos e das oportunidades que tive, tendo jogado no Estádio da Luz, no Dragão e em Alvalade, e do momento da qualificação para as competições europeias. É para mim o ponto mais alto da carreira", sublinhou, antes de continuar: "É a minha primeira experiência fora do país, havia muitas dúvidas, mas fui surpreendido pela positiva. Espero viver por muitos anos em Barcelos. É um sonho jogar na Europa e este estádio quando está cheio é lindíssimo."Andrew foi titular nos três encontros já disputados pelo Gil Vicente esta época.