Antigo presidente do Gil Vicente António Caravana morre aos 82 anos

O antigo presidente do Gil Vicente na década de 80, António Caravana, morreu este sábado, aos 82 anos, informou o clube numa nota publicada na rede social Facebook.

"A família gilista despede-se hoje de alguém cuja persistência marcou a nossa identidade. António Caravana lutou pelo Gil Vicente FC durante toda a sua vida e agora deixa-nos as conquistas, as vitórias e as memórias [...]. Até sempre, presidente António Caravana! A honra foi nossa", indica o comunicado dos barcelenses.

Nascido em 1939, António Caravana assumiu a presidência do Gil Vicente em 1982 e manteve-se no cargo até 1989, um ano antes da estreia minhota no principal campeonato nacional (época 1990/91).

A inauguração do primeiro relvado no Estádio Adelino Ribeiro Novo, a anterior 'casa' gilista, ocorreu num dos seus mandatos, em 8 de novembro de 1987, com um desafio entre a formação barcelense, então no segundo escalão, e o Benfica.

O dirigente foi ainda presidente da Mesa da Assembleia-Geral do clube e ascendeu mais tarde a presidente honorário, lê-se na nota.