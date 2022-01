At. Madrid negoceia Samuel Lino com o Gil Vicente

Samuel Lino pode estar de saída do Gil Vicente para rumar ao At. Madrid. A informação foi inicialmente adiantada em Espanha, com a garantia de que tudo estaria fechado, massabe que as negociações ainda não terminaram e que há ainda muitos detalhes a definir. Um dos cenários em cima da mesa é a continuidade do médio brasileiro em Barcelos até final da época, para depois se mudar em definitivo para Madrid em junho.Contratado em 2019 ao São Bernardo, Samuel Lino tem sido uma das figuras da campanha positiva do Gil Vicente este ano e recentemente até entrou na lista do FC Porto para suprir a saída de Luis Díaz