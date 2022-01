Avançado Marcelo emprestado aos indianos do East Bengal

O Gil Vicente acertou o empréstimos até ao final desta temporada do brasileiro Marcelo dos Santos, de 24 anos, ao SC East Bengal, emblema de Calcutá que milita na principal divisão da Índia, ao passo que o jovem André Liberal, de 19 anos, vai rodar no Tirsense, emblema minhoto que se encontra no Campeonato de Portugal.Marcelo dos Santos chegou a Barcelos no último defeso após uma aventura de duas épocas em Espanha, mas nunca conseguiu contornar o protagonismo que o goleador Fran Navarro continua a reclamar jornada após jornada. Sem espaço para afirmar-se na formação orientada por Ricardo Soares, onde apenas foi utilizado na reta final de três jogos, segue-se a experiência no oriente.Na mesma medida, André Liberal, que passou as últimas épocas nas equipas de formação do Famalicão, também nunca conseguiu ganhar as rotinas que o seu trajeto de maturação implica. Ainda chegou a estrear-se na Liga Bwin na reta final do jogo frente ao Boavista, mas os responsáveis gilistas entenderam que a cedência a um clube dos escalões inferiores apresenta-se como a melhor solução para poder jogar com regularidade e evoluir o seu potencial.