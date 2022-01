Avançado rescinde com o Gil Vicente para ser operado: «Era a minha única opção»

Ver esta publicação no Instagram Uma publicação partilhada por M9 (@miullen9)

Miullen, avançado brasileiro de 23 anos, anunciou esta segunda-feira nas redes sociais que rescindiu contrato por mútuo acordo com o Gil Vicente, explicando que era a "única opção" que tinha para poder ser sujeito a uma cirurgia no joelho, depois de se ter lesionado em dezembro de 2020 durante um jogo-treino pelos gilistas."No dia 10/12/2020 sofri uma lesão no ligamento do joelho num jogo-treino pelo Gil Vicente, e os médicos optaram pelo tratamento sem cirurgia. Depois de três meses de fisioterapia resolvi voltar aos treinos ainda com dor, porque me disseram que a dor só iria desaparecer com o tempo", começou por explicar na publicação.E prosseguiu. "Regressei ao clube depois das férias e o joelho inchou no primeiro treino. O clube acionou o seguro para que fosse feita a cirurgia, mas o médico mandou fazer mais dois meses de fisioterapia. Segui a ordem. Depois desses dois meses, fui acompanhado pelo fisioterapeuta do clube para o médico me reavaliar. A resposta dele foi que eu estava apto e que o joelho estava recuperado. O próprio fisioterapeuta do clube tentou alegar que o joelho continuava a inchar mas o médico disse que daria alta de qualquer maneira".Miullen acabou por pedir para rescindir de forma a fazer a cirurgia por conta própria. "Era a minha única opção, aceitando todas as condições que o clube impôs. Preciso de me focar na minha saúde e integridade física para continuar a fazer o que amo", concluiu, antes de agradecer aos adeptos pelo "período maravilhoso" que viveu pelos gilistas.