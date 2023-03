Agente de Kritciuk revela: Benfica, FC Porto e Sporting estiveram interessados no guarda-redes

Stanislav Kritciuk voltou a Portugal em 2022 para jogar no Gil Vicente após alinhar durante uma só temporada na Rússia, o país-natal, ao serviço do Zenit. O agente do guarda-redes revelou que teve propostas dos três 'grandes' portugueses mas para que Kritciuk fosse o 2º guardião da equipa."Para mim, continua a ser um dos melhores guarda-redes de Portugal. Todos esses clubes interessaram-se por ele, mas consideravam-no uma opção de reserva, e ele não queria ser o segundo guarda-redes. Por isso, nunca explorou a possibilidade de assinar contrato com esses clubes nessa condição. Benfica, FC Porto e Sporting têm guarda-redes muito fortes, mas estes clubes estavam mesmo interessados no Stanislav", explicou Iago Fernández ao portal russo 'Metaratings'.Para o empresário, a guerra entre a Rússia e a Ucrânia levantou obstáculos à contratação de jogadores russos por parte dos clubes europeus no ocidente."O 'Stas' não teve absolutamente nenhum problema porque já jogava há muitos anos em Portugal. Todos os seus documentos para a transição para o campeonato de Portugal estavam em ordem. Parecia mais um regresso ao país depois de um ano no Zenit. Mas estou convencido de que agora é impossível para outros russos a jogar no campeonato russo fazerem isso", vincou Fernández.