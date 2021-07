Bilel reforça Gil Vicente

O Gil Vicente chegou a acordo com o avançado Bilel. O contrato será válido por válido por duas temporadas O franco-argelino (ex-Farense) é o 3.º reforço do plantel gilista, juntando-se a Kritsyuk e Matheus Bueno.





"Recebi o convite e não pensei muito, já conhecia o clube e já joguei várias vezes como adversário. Foi muito fácil chegar a acordo com o clube", disse.Bilel Aouacheria vai reencontrar Ricardo Soares, que já foi seu treinador. "Sei o que o pretende e ele já me conhece, a primeira conversa que tivemos foi bastante positiva e senti que o clube me queria", referiu."Já estou em Portugal há sete anos e a ambição é sempre querer ser melhor jogador e chegar ao mais alto nível. Podem contar comigo para dar tudo no campo, sou uma pessoa profissional e dedicada e prometo dar tudo ao clube", frisou.Bilel, 27 anos já representou em Portugal, Sp. Covilhã, Moreirense e Farense.