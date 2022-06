Brian Araújo: «Os momentos mais importantes da minha vida foram todos através do Gil Vicente»

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

Depois de o Gil Vicente ter anunciado a renovação de contrato de Brian Araújo, o guarda-redes deixou uma mensagem na sua conta de Instagram na qual não escondeu a satisfação por continuar em Barcelos."Muito feliz por continuar em casa! Cheguei um menino a este clube que me acolheu de braços abertos e, dez anos depois, esta história prolonga-se por mais 3 anos. Os momentos mais importantes da minha vida foram todos através do Gil Vicente e de Barcelos e depois de uma época extraordinária como a do ano passado o único desfecho possível era este. Ainda tenho muitos objetivos pessoais por cumprir nesta que é a minha casa e tenho a certeza que os irei conquistar! Obrigado a todos, continuamos juntos!", escreveu o jovem.Brian Araújo está agora ligado ao conjunto de Barcelos até 2025.