Brian Araújo, guarda-redes de 22 anos, renovou contrato com o Gil Vicente para as próximas três temporadas, apurou. A oficialização do acordo entre clube e jogador acontecerá ainda esta quinta-feira.O jovem, que estava em fim de contrato com os galos, parte assim para a décima temporada ao serviço dos barcelenses, a quarta enquanto sénior. Com a criação da equipa sub-23, Brian Araújo deve ter mais oportunidades em termos de tempo de jogo, isto depois de ter feito apenas três jogos nas últimas três temporadas.Apesar da escassa utilização, o guardião já foi bastante elogiado pelo técnico Ricardo Soares, que o considerou um jogador à sua imagem.