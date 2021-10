Brian Araújo volta à baliza do Gil Vicente

Brian Araújo vai ter a oportunidade de voltar a defender a baliza do Gil Vicente no jogo da Taça de Portugal em Condeixa.





O luso-francês de 21 anos começou esta época como suplente de Kritciuk, mas a surpreendente e milionária venda do russo para o Zenit provocou uma alteração na hierarquia que estava estabelecida e Brian Araújo foi o titular no jogo a 5ª jornada da Liga, na receção ao Vizela que terminou com um empate a duas bolas.Depois disso, a baliza foi entregue ao esloveno Ziga Frelih, mas a entrada dos gilistas na Taça de Portugal abre esta nova janela de oportunidade para Brian Araújo que, registe-se, na época passada cumpriu apenas um jogo no campeonato.