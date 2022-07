Câmara de Barcelos adjudica obra para a construção dos campos de treinos junto ao estádio do Gil Vicente

Aquilo que se assumia como um projeto que se vinha arrastando há alguns anos vai mesmo avançar em breve. A Câmara Municipal de Barcelos anunciou que adjudicou a obra de construção dos campos de treinos junto ao Estádio Cidade de Barcelos por um valor de 2,3 milhões de euros.O avanço da empreitada, que estará a cargo das empresas Alexandre Barbosa Borges, S.A. e RED – Relvados e Equipamentos Desportivos, Lda, está apenas dependente de um pormenor. "Fica apenas a faltar o visto do Tribunal de Contas para que a obra possa efetivamente arrancar. Os trabalhos serão executados no prazo de um ano, contado após a data de consignação da empreitada", podia ler-se no comunicado do Município.Para além da construção de dois campos de treinos, um sintético e outro de relva natural, será ainda erguida uma bancada com cinco filas. O espaço será utilizado não só pela equipa principal do Gil Vicente, mas também pelos escalões de formação. Recorde-se que, neste momento, as instalações do Estádio Adelino Ribeiro Novo, já um pouco degradadas, ainda são bastante utilizadas.