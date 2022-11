Carlos Cunha: «A Taça de Portugal é uma prova com características especiais»

O Gil Vicente recebe esta terça-feira o Arouca para a Taça de Portugal com a motivação de seguir em frente na competição. Carlos Cunha está confiante, mas não espera facilidades tendo em conta o momento do adversário."A Taça de Portugal é uma prova com características especiais. Amanhã só um pode sair vencedor daqui, nem que seja nos penáltis. Na Taça não dá para jogar para o empate. E, aí, é uma ligeira vantagem que temos, jogarmos em nossa casa, com os nossos adeptos e mesmo que seja nas grandes penalidades o jogo vai ter de ser decidido em Barcelos"."Os nossos adeptos foram extraordinários contra o Portimonense. Eles sentem o momento da equipa, em vez de assobiar, ajudam-nos. São mesmo o nosso 12º jogador, vão jogar connosco. Quero pedir-lhes que continuem a apoiar e a acreditar nesta equipa. E que tenham paciência"."Sabemos que vamos ter um adversário que atravessa um excelente momento, vem de uma vitória fora de casa. Aliás, fora só perdeu no Estádio da Luz. Aliás, acho que o trabalho do Armando Evangelista não tem tido o devido reconhecimento durante estes três anos".