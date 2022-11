Carlos Cunha: «Conheço o plantel e acredito que a equipa vai dar uma boa resposta»

Novo capítulo em Barcelos. Depois da saída de Ivo Vieira, Carlos Cunha foi apresentado esta quinta-feira como o novo treinador do Gil Vicente. Apesar de tanto o clube como o novo técnico não terem esclarecido em que moldes se dará a subida dos sub-23 à equipa principal (se é algo definitivo ou uma solução interina), Carlos Cunha encara este desafio com o máximo de ambição."É uma vantagem que tenho, estou familiarizado com a realidade do clube e esta transição foi fácil. Sabemos que vamos defrontar um adversário com valor e que nos vai criar dificuldades, mas o mais importante é prepararmos a equipa para conquistarmos os três pontos. O nosso foco é que a nossa ação seja eficaz. Conheço o plantel, alguns jogadores bem e outros ainda vou conhecer melhor, e acredito que a equipa vai dar uma boa resposta. As coisas aconteceram muito rapidamente. Eu sou funcionário do clube e o que me foi pedido foi que me focasse no jogo de amanhã. É isso que estamos fazer e não me irei alongar muito mais em relação a esta questão. O jogo com o Portimonense é o mais importante da nossa vida porque é o próximo, isto independentemente daquilo que é o Carlos Cunha nesta equação", começou por explicar.Garantindo que o grupo está unido, mesmo que as quatro derrotas seguidas tenham abalado um pouco, o novo líder dos galos abordou ainda o facto de estar prestes a estrear-se na 1ª Liga: "O centro da ação não será a carreira do treinador Carlos Cunha. É certo que não posso escamotear o facto de estar na 1ª Liga, mas aconteceu da forma que todos sabemos. É um orgulho muito grande estar aqui, mas não estou deslumbrado porque há uma responsabilidade muito grande".Carlos Cunha concluiu dizendo que o fator surpresa pode ser importante na partida desta sexta-feira. "Temos consciência de que o processo é curto, temos de ser eficazes e levantar o ânimo dos jogadores. Queremos colocá-los à vontade em termos de ideia de jogo, mas sem cortar totalmente com o que estava a ser feito. Para o Portimonense temos de deixar a dúvida no ar, o míster Paulo Sérgio não sabe se vamos alterar ou não e a vida de treinador é mesmo estas, tentar enganarmo-nos uns aos outros. Independentemente do que aconteça amanhã, a responsabilidade já é do Carlos Cunha", rematou.Carlos Ferreira, Bruno Ferreira, Diogo Silva e Diogo Soares acompanham Carlos Cunha da equipa sub-23. José Barbosa e Rafael Vieira mantêm-se da equipa técnica anterior.