Carlos Cunha: «Demonstrámos que a classificação não corresponde à nossa capacidade»

Carlos Cunha gostou de vários momentos do Gil Vicente na Luz, pese a derrota (3-1) com o Benfica. Questionado sobre a posse de bola na ordem dos 46%, o treinador gilista disse que a sua equipa não se escondeu."A equipa demonstrou que a classificação não corresponde à sua capacidade, sobretudo pelo que mostrámos aqui. Tivemos um momento de afirmação e podemos melhorar. Não nos escondemos. Sabíamos que se tivéssemos a capacidade de atrair o Benfica em zona alta podíamos surpreender. A equipa não se escondeu e estamos orgulhosos com o trabalho dos jogadores", começou por dizer à BTV."A matéria-prima está cá. Temos de acreditar que estamos num mau momento mas pior do que isto não vai ficar. Esta janela de oportunidade vai ajudar-nos. Os nossos sócios merecem uma equipa mais à imagem do que estavam habituados na época passada", vincou Carlos Cunha.