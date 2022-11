Carlos Cunha: «Estamos num momento complicado, mas não podemos entrar em depressão»

Carlos Cunha, treinador Gil Vicente, analisou a eliminação gilista com goleada (1-4) aos pés do Arouca, na 4ª eliminatória da Taça de Portugal"Tentámos abordar o jogo de forma positiva, fomos eficiente em muitos momentos e chegámos a dominar, mas, em algumas transições, facilmente cedíamos vantagem ao adversário, como aconteceu no primeiro golo.Ainda chegámos com mérito ao empate, mas não estávamos à espera do segundo golo do Arouca. Estamos num momento complicado, mas não podemos entrar em depressão, temos de acreditar no que estamos a fazer e que vamos conseguir dar a volta a esta situação. O Arouca foi extremamente eficaz. Compete-nos estabelecer níveis de recuperação da equipa, que já demonstrou que vale muito mais", vincou o treinador que sucedeu a Ivo Vieira no cargo."Estamos num momento difícil e, em termos emocionais, estas situações ocorrem pelo contexto. A primeira expulsão é discutível, mas na segunda, já podemos entrar nos fatores emocionais. A equipa está um pouco instável em termos psicológicos. Para sermos mais competentes, temos de ter outros comportamentos e pensar que temos compromissos a seguir. Acabámos por ficar condicionados".