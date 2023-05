Carlos Cunha: «Há um golo que nos é anulado sem explicação»

Foi uma verdadeira montanha-russa de emoções aquilo que os sub-23 do Gil Vicente viveram na tarde desta quarta-feira frente ao Benfica. Depois de terem estado a perder por 2-0, os galos conseguiram chegar à igualdade (ainda marcaram outro golo que foi anulado), mas acabaram mesmo por perder por 3-2 . De forma natural, Carlos Cunha era um treinador desiludido no final da partida."Foi um bom jogo entre duas boas equipas. Cometemos erros que nos penalizaram muito, sobretudo no início do jogo, e isso deu vantagem ao Benfica. No entanto, demos uma resposta forte e chegámos à igualdade, sendo que há um golo que nos é anulado sem explicação. Mesmo assim, não interessa explorar isso porque isso não justifica o erro que voltámos a cometer depois. Acho que fomos a melhor equipa e o resultado é injusto, aceitaria a igualdade porque a derrota é muito pesada para o que os meus jogadores fizeram. Estamos orgulhosos do nosso trabalho, mostrámos competência e compromisso", referiu.Lamentando o facto de os galos ficarem arredados da possibilidade de chegar às meias-finais da Taça Revelação, o técnico deu ainda ênfase à resposta da sua equipa na 2ª parte, isto depois de o Gil Vicente ir para o intervalo a perder 2-0: "Sabíamos que se conseguíssemos marcar cedo na 2ª parte podíamos voltar ao jogo. Esta equipa tem a característica de nunca desistir e fomos iguais a nós próprios. Marcando cedo conseguíamos chegar ao segundo e ao terceiro e foi isso que aconteceu. Infelizmente não chegou, noutras circunstâncias conseguíamos. No entanto, não há nada a apontar aos nossos jogadores".