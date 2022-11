Carlos Cunha: «Momento do Benfica tira-nos pressão»

O Gil Vicente conseguiu a proeza de vencer o Benfica no Estádio da Luz nas últimas duas épocas, mas o técnico Carlos Cunha abordou a partida de amanhã com o pragmatismo que o momento desportivo dos dois emblemas acarreta e não só reconheceu o índice de dificuldade acrescida em perspectiva, como a ideia de valorizar o espectáculo com um estilo positivo na esperança de somar pontos."Como parar o Benfica é a pergunta de um milhão de dólares cuja resposta toda a gente anda à procura. Não direi que temos pela frente uma missão impossível, como também não vamos estacionar o autocarro no relvado, mas também vamos cientes da realidade e o facto de o Benfica estar num momento tão forte também nos tira alguma pressão", justificou o treinador gilista, garantindo que "o acumulado de resultados negativos do Gil Vicente não terá reflexos no comportamento da equipa": "O que mais motiva no futebol é que uma equipa com poucos argumentos pode ganhar. O futebol é pródigo em exemplos do David que derrubou o Golias. Vamos tentar explorar a ideia de que não há duas sem três porque acreditamos que podemos ser os primeiros a vencer o Benfica, pelo que encaramos este jogo como uma oportunidade para demonstrarmos que temos essa competência de surpreender, mas é óbvio que, em função do contexto das duas equipas, tem de ser um dia infeliz para o Benfica e um jogo onde tudo nos corre bem".A proximidade do Campeonato do Mundo e o facto de o Benfica ter vários internacionais que vão marcar presença no Qatar foi outro assunto que mereceu atenção de Carlos Cunha, na certeza que o treinador não acredita que possa tirar partido de uma eventual oscilação de rendimento dos encarnados."Os jogadores do Benfica querem completar este ciclo sem derrotas e, se possível vencer o último jogo antes da paragem. Acredito que vamos jogar contra o Benfica mais forte, mas também vamos querer lutar pelos pontos para encararmos a pausa mediante outro conforto", comentou Carlos Cunha.