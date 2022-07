Carraça e o ingresso no Gil Vicente: «Vou tentar ajudar com a minha experiência»

Apresentado como reforço do Gil Vicente nesta quarta-feira, no caso por empréstimo do FC Porto, Carraça não esconde o entusiasmo com que encara este novo desafio na carreira.

“O Gil Vicente é um clube muito bem estruturado e com condições muito boas para qualquer jogador, esse foi um dos motivos que me fez aceitar o convite. No ano passado fizeram uma época fantástica e acho que o clube tem vindo a crescer de ano para ano. A malta recebeu-me muito bem e agora estou ansioso por começar a treinar para ajudá-los dentro de campo. Sinto-me muito bem, sinto que posso ajudar os meus colegas também pela minha experiência. Vou tentar ajudar os meus colegas lá dentro com a minha experiência para todos fazermos um grande trabalho e uma grande época”, começou por dizer.

Vincando o apoio que sentiu por parte dos adeptos à equipa quando visitou Barcelos em 2021/22 e o feedback positivo que recebeu acerca de Ivo Vieira, Carraça mostrou-se ainda entusiasmado para jogar a Conference League: “Sem dúvida que é aliciante para qualquer jogador e qualquer equipa estar nas competições europeias e eu não fujo à regra. Acho que vamos representar o Gil Vicente e Portugal da melhor forma. Eu sou um jogador que dá tudo dentro de campo, acho que as coisas vão correr bem e vamos fazer uma grande época”.