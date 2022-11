Carraça ganha vantagem para o lado direito da defesa

Se até há um mês Danilo Veiga era a principal opção para o lado direito da defesa do Gil Vicente, a verdade é que Carraça parece ter sido o principal beneficiado com a troca de treinador nos galos. Desde a saída de Ivo Vieira, o experiente jogador, que está em Barcelos por empréstimo do FC Porto, foi titular nas três partidas em que Carlos Cunha orientou o clube e nos dois encontros que Daniel Sousa, atual treinador do Gil Vicente, leva como timoneiro dos barcelenses.