Cláudio Araújo foi uma das grandes novidades das últimas duas semanas de treino do Gil Vicente. O médio, de 20 anos, foi chamado à equipa principal por Daniel Sousa, um prémio pelo que conseguiu fazer nos sub-23 em 2022/23.Por conseguinte, o jovem jogador está agora de olhos postos na pré-temporada, com o desejo de dar continuidade no arranque dos trabalhos à chamada recente.Cláudio Araújo, diga-se, foi uma das figuras dos sub-23 do Gil Vicente, conseguindo dois golos e quatro assistências em 24 encontros da Liga Revelação.