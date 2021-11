'Correr atrás' já é hábito para o Gil Vicente

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

Em 14 jogos disputados na presente temporada, o Gil Vicente começou a perder em nove. Mesmo estando a fazer um campeonato relativamente tranquilo, correr atrás do prejuízo acaba assim por já ser um hábito para os galos.Apesar disso, a equipa de Ricardo Soares pode tirar notas positivas deste registo. Nos nove dos encontros em questão, os minhotos conseguiram chegar ao empate em cinco deles. Tal aconteceu no jogo da Allianz Cup, frente ao P. Ferreira, e nas partidas da Liga Bwin com o Vizela, Belenenses SAD, Estoril e Arouca, este último na jornada passada. De resto, Ricardo Soares tem deixado bastantes elogios à forma como os seus jogadores não se têm deixado abalar pelo facto de estarem a entrar a perder em muitos jogos.Neste momentos, o Gil Vicente ocupa o 8º lugar da Liga Bwin.