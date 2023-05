Daniel Sousa: «A permanência já devia ter sido garantida há um mês, andamos a adiar»

Sem vencer há oito jornadas, o Gil Vicente encara o embate frente ao Boavista com a intenção de pôr fim à série de resultados negativos. Apesar de estar à espera de dificuldades por parte dos axadrezados, Daniel Sousa quer ver a sua equipa "dar resposta" à má fase."Tenho uma grande admiração pelo Petit, ele tem feito grandes trabalhos. O Boavista é uma equipa organizada, com uma grande capacidade física e que nos vai colocar dificuldades. Eles são fortes no contra-ataque e têm jogadores rápidos e que cruzam bem. Temos de dar uma boa resposta em função dos últimos jogos", começou por referir o técnico.Questionado sobre as contas da permanência e sobre o jogo com o Santa Clara, no qual os galos estiveram a perder por 3-0 (viriam a perder por 3-2), Daniel Sousa foi perentório: "A permanência já devia ter sido garantida há um mês, andamos a adiar. Não quero tirar mérito ao Santa Clara, mas a forma como entrámos no jogo condicionou tudo o resto. Tal como tem acontecido, depois demos uma boa resposta, mas neste jogo demorámos mais. Foi talvez a pior primeira parte que fizemos desde que estou cá. Não é esta a imagem que queremos deixar, queremos voltar ao registo de boas exibições que vínhamos mostrando. Apesar de tudo, o grupo está bem e focado. Estamos a chegar ao fim da época e é normal que apareça algum cansaço, ainda para mais quando o Gil Vicente teve uma época mais longa do que a maioria das equipas por causa da Liga Conferência"Defendendo que não há qualquer tipo de deceção pelo facto de o Gil Vicente não ter acompanhado outros clubes que foram capazes de dar um salto na tabela, isto na medida que os galos tiveram algumas "contrariedades" às quais tiveram de se ajustar, o técnico destacou ainda o facto de a equipa ter voltado aos golos ao cabo de seis jogos: "Apesar da derrota nos Açores, temos de tentar olhar para o reverso da medalha. Com mais cinco minutos talvez tivéssemos conseguido dar a volta. Eu vinha referindo que a questão da falta de golos não era uma preocupação assim tão grande porque estávamos a criar oportunidades, faltava apenas eficácia. Neste jogo tivemos menos oportunidades e marcámos dois golos".O início do jogo entre o Gil Vicente e o Boavista a contar para 32.ª jornada da Liga Bwin está agendado para as 20h15 desta sexta-feira.