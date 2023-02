Daniel Sousa: «A sorte que não tivemos a semana passada tivemos hoje»

Daniel Sousa, treinador do Gil Vicente, analisou a vitória em Famalicão (0-1) e assumiu alguma fortuna na obtenção dos três pontos."Foi uma vitória muito importante pelos três pontos e pelo que representa para o grupo, que teve espírito de sacrifício, solidariedade e isso é muito importante. Mais do que questões táticas, do que questões estratégicas, é realmente isso que levamos daqui. Entrámos um bocado mais ativos. Precisávamos de uma reação mais forte e foi isso que pedimos e obtivemos dos jogadores na segunda parte. Na primeira para sofremos um conjunto de contingências que não eram espectáveis. As lesões condicionaram as substituições porque passámos a ter só mais um momento para fazer substituições. Tivemos uma pontinha de sorte, mas quem viu o jogo do Arouca, onde tivemos muitas oportunidades, sabe que a sorte que não tivemos a semana passada tivemos hoje", explicou o técnico dos gilistas.