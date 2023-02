Daniel Sousa admite "vitória especial" mas assume: «Não deixam de ser só 3 pontos»

Daniel Sousa era naturalmente um treinador satisfeito e orgulhoso pela vitória do Gil Vicente por 2-1 sobre o FC Porto . Na análise ao jogo, o técnico dos minhotos deixa rasgados elogios aos seus pupilos, mas assume que, no final de contas, são apenas 3 pontos mais para as contas da equipa."Foi no crer dos jogadores. É uma vitória totalmente deles. É óbvio que trabalhámos, mas isto é uma vitória dos jogadores, do sacrifício, do trabalho que têm feito, que vai pagando com este resultados e com esta vitória. É uma vitória muito especial por ser com um candidato ao título, por ser uma vitória em casa do FC Porto. Mas não deixam de ser só 3 pontos. Agora o próximo jogo é o mais importante, porque no final são só 3 pontos. Mas há que saborear um pocuo, obviamente", começou por analisar, à SportTV.Questionado pela entrada menos boa da sua equipa, Daniel Sousa assume que o orgulho ferido do FC Porto teve um peso nessa fase. "Falei na antevisão que este podia ser um FC Porto de orgulho ferido, com muita intensidade de início. Estávamos preparados, mas entrámos em campo intranquilos. Naturalmente por causa do estádio, que ajuda o FC Porto a ir para a frente. Depois estabilizámos e encontrámos as soluções que procurávamos para o jogo"Diante do FC Porto, o Gil Vicente atuou durante largos minutos em vantagem numérica (dupla), mas a equipa por vezes pareceu algo 'perdida'. Daniel Sousa admite que é algo a melhorar. "É uma coisa que serve de aprendizagem. Estando numa situação de vantagam numérica, temos de saber como gerir. Queríamos atacar, podíamos ter concluído mais, houve momentos em que uns queriam acelerar, outros acalmar. Serve de aprendizagem. Tínhamos todas as vantagens, podíamos ter mais riscos e não corremos".Por fim, o técnico gilista aproveitou para desvalorizar a importância da vitória no Dragão para a sua carreira... "Significa 3 pontos muito importantes, que precisamos. É a consolidação do trabalho, mas são 3 pontos, é o que me interessa", concluiu.