Daniel Sousa: «Ainda há objetivos a cumprir»

Daniel Sousa salientou este sábado que, apesar de os objetivos estarem definidos, a equipa quer vencer os dois jogos que faltam na Liga Bwin.

O treinador do Gil Vicente defendeu, ainda assim, que pode existir pressão acrescida, visto que se trata do último encontro do V. Guimarães em casa esta época.

"Acredito que vai haver uma carga de exigência e atenção acrescida porque ainda há objetivos a cumprir, quer pela nossa parte, quer pela parte do Vitória. Nós ainda temos algumas coisas definidas como sendo objetivo, não em termos de posições classificativas, mas em termos de jogo, e em termos de pontuação que pretendemos no final da época. São coisas que vão sendo definidas, reformuladas consoantes as coisas vão acontecendo. E o nosso objetivo é ganhar estes dois jogos", afirmou Daniel Sousa, em conferência de imprensa.

As dificuldades que a formação vimaranense poderá apresentar são algo que o técnico do Gil Vicente tem bem presente, mas garantiu que a equipa está preparada.

"É o último jogo em casa do Vitória, de certeza que vão acarinhar a equipa, vai ser uma casa cheia. Ou seja, há todo um contexto de dificuldade que temos que ter em consideração", frisou ainda.

Daniel Sousa destacou a organização do Vitória de Guimarães e reconheceu algumas semelhanças com as ideias implementadas na sua equipa.

"O Vitória de Guimarães tem uma organização bastante interessante com aquela linha de cinco que tem feito desde sempre. E já nos apresentou aqui algumas dificuldades. Vai ser o confronto de duas ideias parecidas, formas diferentes de montar as coisas, mas um conjunto de princípios que se assemelham. Vai ser um confronto interessante de se seguir", garantiu.

O treinador do Gil Vicente abordou ainda o seu futuro no clube sem desvendar se vai continuar no 'leme' da equipa na próxima época.

"Qualquer que seja o caminho, eu ou qualquer pessoa só estamos de passagem, numa instituição muito maior que qualquer pessoa. Por isso, eu tenho a responsabilidade de preparar o futuro. Não estou a dizer nem que sim, nem que não", disse.

O Gil Vicente, 14.º classificado, com 34 pontos, desloca-se no domingo, às 15H30, ao Estádio D. Afonso Henriques, para defrontar o Vitória de Guimarães, em quinto, com 50, numa partida da 33.ª jornada da Liga Bwin que será arbitrada por Manuel Mota, da associação de Braga.