Daniel Sousa: «Alcançámos um dos objetivos a que nos tínhamos proposto no curto prazo»

O treinador do Gil Vicente Daniel Sousa parabenizou os seus jogadores no final da partida com o Portimonense () pelo apuramento para os quartos de final da Allianz Cup."Alcançámos um dos objetivos a que nos tínhamos proposto no curto prazo. Queríamos ganhar os jogos que temos pela frente, o que implicava passar à fase seguinte de uma competição oficial. Conseguimos esse objetivo contra uma equipa de 1.ª Liga, o que era também importante, não desmerecendo o mérito que as outras equipas [Nacional e Sp. Covilhã] tiveram e as dificuldades que nos criaram. Foi um teste de evolução dentro do que tem sido a nossa progressão. Com algumas coisas que ainda temos de trabalhar, mas, no geral, muito positivo", atirou, em declarações no final da prova.