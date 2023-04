Daniel Sousa antes do Portimonense: «Ainda temos uma tarefa para cumprir»

O Gil Vicente não vence há cinco jornadas, cenário que Daniel Sousa quer ver alterado na partida frente ao Portimonense.Estamos à espera de um jogo equilibrado, a tabela assim o indica. As duas equipas querem dar um passo importante na procura do seu objetivo mais imediato e este torna-se um jogo de elevada importância. Sabemos que vamos jogar num campo difícil e contra uma equipa bastante característica, que tem um jogo mais objetivo e físico e que provoca dificuldades distintas. O Portimonense é uma equipa muito bem organizada, apesar das remodelações que foi tendo nos últimos anos. Vai ser um jogo difícil, mas queremos somar os três pontos. Sinto a equipa bastante bem, tivemos uma das melhores semanas de trabalho. Toda a gente esteve muito pronta e isso é importante porque, de forma natural, queremos que os resultados melhorem. Houve jogos em que podíamos ter tido mais sorte e somar os três pontos, mas isso não afetou o grupo, que está bem e unido", começou por referir o técnico, que foi ainda perentório quando confrontado com a possibilidade de a equipa ficar intranquila caso perca e os adversários do fundo da tabela se aproximem: "Não é um cenário que pomos em cima da mesa, ainda temos uma tarefa por cumprir. Estamos numa boa posição, não diria confortável, mas sabemos que ainda temos trabalho para fazer. Da forma como trabalhamos e olhando até para o último jogo, esse cenário não entra na equação".Confirmando a ausência do jovem Miguel Monteiro por lesão, Daniel Sousa analisou ainda o facto de estar a ter algumas condicionantes em termos de opções (Tomás Araújo volta a estar disponível após castigo, mas irá falhar a próxima jornada por estar emprestado pelo Benfica): "Fala-se agora da continuidade como um problema, até olhando para o Benfica em concreto. Sempre falei desta questão, que tem muito a ver com motivação, confiança e segurança, que é importante transmitir aos jogadores. Tanto aos que estão como aos que não estão. Há margem de erro se este surgir como aprendizagens porque não quero que as minhas decisões tenham o castigo como base. O mais importante é percebermos que temos de estar prontos para qualquer situação que possa surgir".O início do encontro está agendado para as 15h30 de domingo.