Daniel Sousa após atingida a barreira dos 30 pontos: «Agora queremos consolidar a nossa posição»

Depois do empate frente ao Sporting , o Gil Vicente regressa à ação com a receção ao Chaves, agendada para as 20h15 desta segunda-feira. Na antevisão do encontro, Daniel Sousa não escondeu que a igualdade frente aos leões motiva a equipa para o que aí vem."Continuo a dizer que queríamos os três pontos, tentámos isso mais na primeira parte porque depois, de forma natural, o Sporting carregou mais na segunda parte. Obviamente que, vindo nós de duas derrotas e o Sporting de uma série de vitórias, há uma maior valorização deste empate que conseguimos ", começou por referir o técnico.O timoneiro dos minhotos frisou também as dificuldades que espera do adversário da próxima jornada. "Vamos encontrar uma equipa que tem melhor registo fora do que em casa, logo à partida antevêem-se dificuldades. Isto mesmo considerando que temos um registo de invencibilidade em casa. O Chaves tem um registo de golos marcados e sofridos semelhante ao nosso e é uma equipa com ideias organizadas, bem definidas e que são difíceis de contrariar", vincou, deixando depois elogios concretos aos flavienses: "Gosto muito das dinâmicas de meio-campo, há muito rotatividade e mobilidade, sendo que o Chaves aposta muito também na profundidade e na verticalidade, tentando explorar as costas da linha defensiva contrária. É algo que gosto de ver e que tento implementar também na nossa equipa".Assumindo que Tomás Araújo está pronto para ser opção depois de ter saído do jogo com o Sporting devido a uma indisposição, o técnico foi perentório quando questionado sobre a possibilidade de poupar algum dos jogadores que estão 'à bica' em termos de amarelos. "Este jogo tem uma importância bastante grande. Depois de termos atingido a barreira dos 30 pontos contra o Sporting, agora podemos consolidar a nossa posição, daí ser muito mais importante do que o próximo. No entanto, é importante todos os jogadores estarem preparados para serem opções", asseverou.Daniel Sousa concluiu explicando como tem gerido o plantel numa semana em que o Gil Vicente irá ter três jogos: "O maior desafio passa por recuperarmos os jogadores e termos todos disponíveis no melhor nível possível. Esta não é a dinâmica habitual da nossa equipa, portanto há uma série de ajustes metabólicos que temos de fazer em termos de treinos. São desafios/ajustes que têm de ser feitos, sendo que depois temos de perceber o impacto que as cargas dos jogos têm em cada jogador. Para já a resposta está a ser bastante positiva, mas, com o acumular de minutos, pode haver a necessidade de fazer até alguma rotação".