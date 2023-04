Daniel Sousa: «Benfica tem sido excecional»

O técnico Daniel Sousa não contornou o contexto de dificuldade que envolve o Gil Vicente para o duelo frente ao Benfica (sábado, 20H30), mas voltou a assumir a ideia da equipa continuar sem conhecer o sabor da derrota em Barcelos na sua era, apesar de que também não se comprometeu muito com a importância estratégica que este desafio terá nas contas do campeonato, até porque defendeu que "o fundamental numa prova como o campeonato é a regularidade"."A prestação do Benfica tem sido excecional e temo-nos preparado para os problemas que nos vão colocar mediante esta avaliação, na certeza que a perspetiva para este jogo é sempre muito relativa porque, da mesma forma que podemos olhar para a invencibilidade do Gil Vicente em casa, também podemos destacar a série que atravessamos de seis encontros sem vencer. Do mesmo modo podemos olhar para o supercampeonato que o Benfica está a fazer ou para esta fase menos exuberante. Não me posso pronunciar sobre o Benfica, mas estou à espera de um registo de continuidade, nomeadamente com o Gil Vicente a mostrar a habitual personalidade e a tentar impor as suas características no sentido de encontrar a eficácia que faltou nos últimos jogos", comentou Daniel Sousa, reconhecendo que "o tremendo mediatismo em torno deste desafio" marcou a preparação de forma diferente: "O que muda mesmo é a atenção que este jogo está a despertar na generalidade. Não só pelo momento muito importante da época, mas porque também é a visita do Benfica ao Norte e todos sabemos a dimensão de adeptos que isso envolve e o carinho que eles manifestam. No resto, como já tinha dito antes da receção ao Sporting, nada muda. A diferença para estes jogos acaba mesmo por ser a concentração coletiva que é um dado benéfico para as equipas de menor dimensão. Por exemplo, frente ao Portimonense, na última jornada, tivemos ali um ou outro momento de relaxamento com reflexos, mas que não irá acontecer frente ao Benfica por causa de toda esta envolvência e desejo dos jogadores em corresponder ao plano de jogo".Avaliação pragmática com Daniel Sousa a garantir que "uma eventual vitória do Gil Vicente não representará um ponto de viragem na época". "Houve jogos que vencemos e em que fiquei menos contente do que quando perdemos. É evidente que o lado emotivo tem sempre peso na organização e mexe com a crença de uma equipa, mas a nossa é grande, até pela forma como estamos a lidar com as contrariedades para apresentarmos o registo de regularidade pretendido", justificou Daniel Sousa, que, entre elogios à importância da confiança manifestada pelo presidente Francisco Dias da Silva aquando da sua contratação, também esclareceu que "há conversações em curso no sentido de definir a renovação de contrato".