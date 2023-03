Daniel Sousa conforta Fran Navarro após penálti perdido: «É o melhor ponta de lança em Portugal»

Daniel Sousa, treinador do Gil Vicente, analisou as incidências da derrota (2-1) em casa do Rio Ave, a contar para a 24ª jornada da Liga Bwin."Parece-me um resultado injusto, numa partida onde veio ao de cima a eficácia de uma equipa, e a não eficácia da outra. Ainda assim, foi dos melhores jogos que fizemos desde que estou no Gil Vicente, no que toca à produção, ao compromisso, e de estarmos juntos até ao final. É um motivo de orgulho apesar de não termos conseguido pontuar", evidenciou o treinador dos gilistas."Não creio que tivesse havido quebra anímica quando sofremos os golos, a nossa equipa já mostrou capacidade para dar a volta às contrariedades. Senti que fomos respondendo bem, perante um adversário bem organizado."Tenho que deixar uma palavra ao Fran Navarro, sabendo que animicamente pode mexer [falhar o penálti]. Ele é o melhor ponta de lança a jogar em Portugal. É incrível a confiança e capacidade que tem. Se houvesse um penálti a seguir, ele iria cobrar. Mas claro que é sempre frustrante falhar, porque podia dar-nos um ponto".