Daniel Sousa dá o mote para o Nacional: «Temos de fazer uma gestão inteligente dos momentos do jogo»

Depois do empate frente ao Sp. Covilhã na 1ª jornada do grupo E da Allianz Cup, o Gil Vicente enfrenta agora o Nacional na 2ª ronda da prova. Na antevisão do encontro, Daniel Sousa, técnico dos galos, vincou o desejo de tornar mais sólido o processo da equipa."O jogo vai servir para darmos continuidade ao que temos trabalhado e para aferirmos conteúdos. Vai ser um jogo difícil, o Nacional já não perde há oito jogos. É uma equipa bastante organizada e estamos à espera de dificuldades", começou por explicar o técnico, que não escondeu a emoção por poder disputar um jogo no estádio do clube da sua cidade: "Em relação à estreia no Estádio Cidade de Barcelos, é óbvio que vai ser um momento especial para mim porque vou jogar em casa. É algo muito importante".Apesar de estar no comando técnico do clube há poucos dias, o timoneiro dos galos já vê melhorias. "Equipa a ir ao encontro das minhas ideias? Senti já no último jogo, consegui tirar muita coisa positiva, isto embora ainda tenhamos muito trabalho para fazer. Nestas duas semanas já conseguimos imprimir algumas dinâmicas que nos interessam. Este jogo vai servir para percebermos como estamos em relação aos conteúdos que queremos ver na equipa de forma regular", sublinhou.Defendendo que o facto de o Gil Vicente não vencer em casa há três meses não terá impacto nos jogadores e que não vê necessidade de fazer ajustes no plantel no próximo mercado de transferências, Daniel Sousa concluiu explicando as diferenças da época passada para esta no clube minhoto. "O Gil Vicente teve uma época passada com grande sucesso e entrou numa nova temporada em que os adversários já defrontam o Gil Vicente de uma forma diferente. As equipas ficam mais na expectativa em relação ao que o Gil Vicente pode fazer, temos de assumir muito mais o jogo do que faria no ano passado de forma continuada. Isso é uma diferença grande e tem implicações na forma como se compete. Temos de fazer uma gestão inteligente dos momentos do jogo, essa tem sido a incidência do nosso trabalho. Queremos fazer uma gestão inteligente da posse para nos tornarmos mais sólidos", rematou.O início do encontro entre o Gil Vicente e o Nacional está agendado para as 15 horas deste domingo.