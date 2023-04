Daniel Sousa: «Disse que o Sp. Braga era forte e não foi para adoçar, foi um elogio genuíno»

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

Daniel Sousa assumiu ter gostado da entrada da equipa e das oportunidades de golo criadas frente a um Sp. Braga "forte", mas lamentou a exibição algo errática dos seus jogadores nos segundos 45 minutos, sublinhando ainda a influência que as "condições meteorológicas" tiveram no desempenho dos atletas.





"Foi um jogo difícil como antevíamos, disse que o Braga era forte e não foi para adoçar, foi um elogio genuíno e disse isso hoje ao 'mister' Artur [Jorge]. O Braga tem umas dinâmicas muito interessantes e prova disso é o lugar que ocupa na tabela. Tivemos uma entrada muito boa, os primeiros 20 minutos de muita personalidade, a controlar a posse e o meio-campo, criámos oportunidades e fizemos um golo que foi anulado. Depois acusámos as condições meteorológicas, estava muito abafado lá em baixo, não pressionámos tão alto e o Braga chegou ao golo. Na segunda parte, entrámos algo erráticos, falhámos alguns passes, mas procurámos até ao fim, tivemos outro golo anulado e criámos uma série de ocasiões. Não foi a produção ofensiva habitual, mas tivemos as nossas oportunidades de golo", começou por dizer o técnico dos gilistas, na conferência de imprensa.

Objetivos

"Em momento algum criámos ilusões em relação ao que estávamos a fazer, sabemos do nosso caminho e os nossos objetivos, que precisamos de atingir o mais rápido possível."

Estreia de Gabriel Pereira

"Ele veio da II Liga, mas há muita qualidade lá, a II Liga está a com um nível de qualidade muito elevado e a adaptação não é tão difícil como isso. Gostei da sua prestação, há algumas coisas que temo que rever, mas gostei no geral."



Seca de golos

"É um facto a seca de golos, não temos marcado, mas a preocupação seria maior se não criássemos oportunidades, temos criado ocasiões em todos os jogos, neste, o grau de dificuldade fez com que não tenham sido tantas", concluiu.