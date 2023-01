Daniel Sousa diz que Navarro segue no Gil Vicente até ao final da época: «Tenho essa garantia»

Fran Navarro tem sido um dos nomes mais cobiçados do Gil Vicente na presente janela de transferências que hoje termina em Portugal. O avançado espanhol, que esta terça-feira voltou ao marcar com a camisola gilista na derrota (1-2) frente ao Paços de Ferreira - alcançando Gonçalo Ramos no topo da lista dos melhores marcadores da Liga Bwin -, foi associado a uma possível saída para o FC Porto no final da temporada.

Questionado sobre uma possível continuidade de Navarro no plantel pelo menos até ao final da temporada, de modo a descansar os adeptos do clube de Barcelos, Daniel Sousa atirou na flash-interview da Sport TV: "Sim, tenho essa garantia".