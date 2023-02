Daniel Sousa e a continuidade de Fran Navarro: «É seguramente um ponto positivo»

Daniel Sousa fez ao início desta tarde a antevisão do jogo com o Arouca deste domingo, às 20h30, e o treinador do Gil Vicente mostra-se confiante num regresso às vitórias, depois do desaire da última jornada, em Paços de Ferreira."O Arouca, à semelhança do Casa Pia, está a fazer um campeonato fabuloso, com um registo impressionante. Chega a esta jogo vindo de duas derrotas, mas contra Sporting e Benfica. Vão querer inverter isso e temos de estar preparados para um jogo muito difícil", começou por dizer o técnico dos gilistas, focando depois a grande força que a sua equipa tem apresentado, uma vez que venceu os três jogos que fez em casa desde que Daniel Sousa assumiu o comando."Queremos continuar a fazer da nossa casa uma fortaleza, pois é aqui que nos sentimos bem e mais confortáveis com o apoio dos nossos adeptos. Vamos ter um adversário difícil pela frente, mas claro que vamos procurar ganhar e esse é sempre o nosso grande objetivo, apesar de sabermos que nem sempre acontece", destacou o treinador dos galos, salientando que obviamente analisou o último jogo do Arouca em Barcelos, com um triunfo dos visitantes por 4-1 para a Taça de Portugal, mas que não servirá muito de referência para este: "Claro que analisámos todos os jogos, mas esse jogo não terá impacto porque foi num momento muito diferente das duas equipas. Não estou a dizer que as equipas estão pior ou melhor, mas são momentos muito distintos e por isso pouco comparáveis. Até mesmo os dois onzes que os treinadores vão apresentar serão diferentes por razões óbvias, até porque houve mudanças nos dois lados."Daniel Sousa falou ainda da continuidade de Fran Navarro, que apesar da cobiça nos últimos dias do mercado de janeiro acabou por permanecer em Barcelos até ao final da época e já tem um acordo com o FC Porto para a nova temporada."É seguramente um ponto positivo do mercado que fechou, mas não é só ele. Também chegaram novos jogadores para nos ajudar e agora temos o regresso do Rúben Fernandes e Pedro Tiba que são também dois grandes reforços", juntou o treinador, satisfeito por voltar a contar com dois dos mais experientes elementos do plantel.