Daniel Sousa sobre Kevin Medina: «Tem qualidades acima da média, mas tem de crescer em certos aspetos»

Depois de uma primeira metade de temporada na qual mostrou predicados interessantes, Kevin Medina tem perdido espaço nas opções do Gil Vicente. O extremo, de 22 anos, somou apenas 40 minutos (divididos por quatro jogos) nos últimos dez encontros dos galos, numa situação que foi explorada por Daniel Sousa na antevisão do jogo com o Chaves."Em primeiro lugar é preciso ter noção que o Kevin é um jogador muito jovem. Tem um potencial muito grande e uma qualidade acima da média em coisas específicas, mas precisa de acrescentar coisas e crescer em certos aspetos do seu jogo. É isso que temos trabalho. Ele foi entrando em alguns jogos e teve preponderância em termos de desequilíbrios individuais, mas estávamos a necessitar de outras coisas naquela posição que encontrámos em outros jogadores. No entanto, ele tem tido uma atitude muito positiva e tem crescido bastante", vincou o técnico.O jovem, que está em Barcelos por empréstimo do Málaga, soma um golo em 24 encontros em 2022/23.