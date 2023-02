Daniel Sousa e a luta pela permanência: «A médio prazo esperamos estar numa posição mais confortável»

Depois do empate em casa com o Arouca, o Gil Vicente visita agora o reduto do ‘rival’ minhoto Famalicão. Na antevisão da partida, Daniel Sousa assumiu estar à espera de dificuldades, mas vincou o desejo de fazer um bom resultado."Vai ser um jogo competitivo, as equipas têm um registo semelhante em termos de campeonato, não só a nível de pontuação, mas também a nível de golos marcados e sofridos. As duas equipas estão numa fase ascendente e a expectativa é que este seja um jogo difícil e competitivo. O Famalicão está num bom momento, o jogo a meio da semana [vitória na Taça por 4-1 sobre a B SAD] permitiu-lhes limpar a derrota em Braga, que foi por números demasiados expressivos [4-1]. No entanto, não acredito que isto signifique que o Famalicão vá ter um ascendente sobre nós", começou por dizer, recusando a ideia de que o Gil Vicente vá entrar em campo a pensar no confronto direto com os famalicenses [na 1ª volta houve um 0-0]: "Ainda é muito cedo e faltam muitos jogos. Para além disso, nós temos outras perspetivas e ambições, apesar de, imediato, a nossa maior preocupação ser tornarmos a nossa situação o mais confortável possível. A médio prazo esperamos estar numa posição mais confortável. Tenho a certeza que isso não vai ser tema".Elogiando o trabalho dos reforços e defendendo que estes precisam de minutos de jogo para compensar o facto de virem de um contexto competitivo muito diferente, o técnico abordou ainda o facto de o capitão Rúben Fernandes não estar a ser opção: "Ele atravessou um período difícil com uma lesão relativamente prolongada, já disse que ele, juntamente com o Pedro Tiba, foi um dos grandes reforços que tivemos. Vejo-o com o mesmo espírito de sempre e está motivado, tem uma importância muito grande para nós porque é o nosso capitão".Daniel Sousa concluiu garantindo que o jogador que substituir o castigado Vítor Carvalho dará uma boa resposta e dando ênfase à importância de haver estabilidade em termos de onze. "Acredito que a continuidade ajuda a consolidar as motivações dos jogadores, que é algo fundamental. Um jogo pode correr menos bem, mas é importante dar continuidade. No entanto, sabemos que a continuidade vai até certo ponto e que depois entra o rendimento. Há outros colegas prontos e a paciência acaba por ser recompensada de uma forma gratificante".A partida está agendada para as 15h30 deste domingo.