Daniel Sousa e a melhor fase da época do Gil Vicente: «Não há deslumbramentos»

Sem perder há cinco jogos e a viver uma série de duas vitórias consecutivas, o Gil Vicente vive a melhor fase da época, podendo superar este domingo a barreira dos 30 pontos, tida como muitos como sinónimo de tranquilidade definitiva na tabela. Ora, Daniel Sousa admite que os bons resultados recentes trouxeram conforto ao grupo, mas não mais do que isso."Já estamos mais confortáveis, mas não totalmente. Esta equipa tem juventude mas também vários elementos experientes, que têm capacidade para saber gerir momentos como este. Trabalhar sobre vitórias é sempre mais agradável, mas não sinto qualquer deslumbramento por parte dos jogadores. Temos aproveitado para trabalhar coisas que têm estado menos bem, nem tudo tem sido perfeito", referiu o treinador gilista, que espera do Rio Ave um rival a lutar de igual por igual, num jogo que terá lugar este domingo às 15h30."Os dados recentes mostram equilíbrio entre as equipas e acho que vai ser isso que vai acontecer em campo. É um jogo difícil, o Rio Ave tem uma excelente equipa, trabalham há muito tempo com o mesmo treinador, que apesar de ainda ser novo já tem um currículo rico e é muito experiente. Têm feito muitas coisas boas para trás e acredito que vão continuar a fazer", considerou Daniel Sousa.Questionado se a boa onda de resultados pode lançar a equipa para exibições ainda mais conseguidas, o técnico frisa apenas que a intenção passa sempre por fazer o melhor possível. "Encaramos a tranquilidade da mesma forma, pensamos igual em todos os jogos e a vontade dos jogadores tem de ser sempre a mesma. É verdade que a posição na tabela, mais confortável, permite-nos gerir de forma ligeiramente diferente. Ajuda a consolidar comportamentos, mas o que fizermos em jogo depende apenas do objetivo que levarmos para o campo", atirou.