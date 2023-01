Daniel Sousa e a possível saída de Fran Navarro: «Não é algo que me preocupe...»

Figura de destaque no Gil Vicente, Fran Navarro tem sido associado com insistência ao Celta de Vigo, clube orientado por Carlos Carvalhal. Questionado sobre a possível saída do avançado neste mercado de transferências, Daniel Sousa foi perentório."Passei um pouco à margem das notícias, mas sei que é tema de conversa quando se fala do Gil Vicente na comunicação social. O mercado está aberto, mas isso não é tema para nós nem é algo que me preocupe. Vejo o jogador completamente focado nos objetivos do Gil Vicente e nos seus próprios objetivos pessoais", referiu o treinador do Gil Vicente.Na presente temporada, Fran Navarro leva 12 golos em 23 partidas.