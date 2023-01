Daniel Sousa e a saída da zona de playoff: «Sentia que era uma questão de tempo»

Daniel Sousa deixou rasgados elogios ao plantel do Gil Vicente. Em conferência de imprensa de antevisão ao duelo com o Casa Pia, o técnico dos minhotos vincou a crença de que seria uma questão de tempo até à equipa sair da zona de playoff. O bom momento, ainda assim, não reduz a necessidade de empenho, até porque o próximo jogo, diante da equipa "sensação" da Liga, exige atenção máxima.: "O Casa Pia está a fazer um campeonato excecional. São seguramente a equipa sensação da Liga, com resultados fabulosos, com uma posição na tabela boa, com trabalho tático excelente. É uma equipa organizada, que cria dificuldades, uma das defesas menos batidas. Seguramnete, por tudo isso, será um dos jogos difíceis fora. Aspeto motivacional sim, trabalhar sobre vitória é diferente, mas não muda o empenho e a qualidade. Foi o mesmo registo, mas e óbvio que é melhor trabalhar assim"."Disse depois do jogo com o Boavista que a confiança que tinha no que foram os processos, na semana de trabalho, no jogo do Boavista em si, ainda que o resultado não tenha sido o que esperávamos, sentia que era questão de tempo. Claro que quanto mais leve, melhor, mas se não fosse neste jogo, seria uma questão de tempo. sendo neste jogo, foi um aporte motivacional maior.""Marlon ainda não, vem de período de paragem prolongado, mas o Zé Carlos está pronto."Não estão disponíveis. Ainda não estã a 100%.""O impacto que tive vem de acreditar, da crença que tinha quando assumi o projeto, da crença que tinha na equipa vendo de fora. Uma crença que aumentou quando vi por dentro, quando vi a qualidade dos jogadores, o querer, sem dúvida que houve aí algum impacto. Não sei se foi a minha presença, foram eles que ficaram mais soltos lá no fundo.""Primeiro, não é uma quebra. É um pequenino percalço num registo imaculado. É obvio que não se pode exigir a uma equipa que no inicio tinha objetivos distintos, imagino eu. Talvez tenham reformulado agora. E não é este resultado menos psoitivo, a derrota, que vai afetar. Não me parece que seja tema em relação às dificuldades que vamos ter."