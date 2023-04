Daniel Sousa e a seca de golos de Fran Navarro: «É o melhor ponta-de-lança do campeonato português»

Fran Navarro soma apenas um golo nos últimos dez jogos, ao passo que o Gil Vicente ficou em branco nas últimas quatro partidas que disputou. Apesar disso, o treinador Daniel Sousa não se mostra preocupado."Não há ligação direta [entre a seca de Fran Navarro e a do Gil Vicente]. É certo que houve jogos em que não tivemos as oportunidades que costumamos ter, mas noutros simplesmente não fomos eficazes ou os guarda-redes adversários fizeram excelentes exibições. Já o disse noutras ocasiões e continuo a achar que o Fran Navarro é o melhor ponta-de-lança do campeonato português. O facto de ele ser tema em todas as conferências só mostra o nível em que ele está, com ajuda da equipa. Era problemático se um jogador da posição dele se escondesse do jogo, mas ele nunca fez isso, mostra-se sempre com coragem, valentia e ambição. Isso é muito importante", referiu.