Daniel Sousa e o bom momento do Gil Vicente: «Não há qualquer tipo de relaxamento»

Depois de um início de época complicado, o Gil Vicente parece ter entrado na rota dos bons resultados e leva já sete pontos de vantagem para o lugar de playoff, atualmente ocupado pelo Santa Clara. Apesar disso, o treinador Daniel Sousa assegurou que o bom momento não tira o foco à sua equipa."Continuo a pensar jogo a jogo, temos desafios diferentes a cada semana que passa. Às vezes olhamos para a tabela e parece que está tudo igual, noutras parece que está tudo baralhado, mas o facto de estarmos a enfrentar adversários diretos no momento tem um peso grande. Queremos ganhar pontos para nós e roubar-lhes a eles também. Não podemos relaxar nem abrandar em termos de crer e intensidade que colocamos em jogo. Sete pontos agora podem não ser sete pontos para a semana e já estamos a ter uma conversa totalmente diferente. Não há qualquer tipo de relaxamento em termos de motivação ou de objetivos para o final da época. Vêm aí jogos de grande dificuldade e não podemos relaxar", referiu o técnico.Revelando que Kritciuk e Alipour são baixas devido a lesão e que a lesão do iraniano é relativamente grave, o técnico perspetivou ainda o encontro desta secta-feira com o Vizela: "Espera-nos uma equipa bem organizada, que mudou de treinador recentemente, mas que continua com dinâmicas de jogo muito interessantes. Este é um jogo que nos vai dar muito trabalho, as dinâmicas do Vizela são difíceis de contrariar. No entanto, vamos tentar impor as nossas ideias de jogo, tal como fazemos sempre independentemente do adversário. O Vizela tem uma qualidade de posse de bola muito interessante, mas o que me interessa mais é a nossa qualidade de jogo".O timoneiro dos galos concluiu dando ênfase à importância dos embates contra adversários diretos, como é o caso do Vizela. "Estes dois jogos [Famalicão e Vizela] assumem uma grande importância porque tínhamos perdido pontos onde não queríamos ter deixado. Ficámos frustrados com esses jogos [P. Ferreira e Arouca], mas mostrámos a atitude certa e isso foi compensado em Famalicão. Sabemos que temos coisas para evoluir, há uma margem de progressão grande. O foco foi consolidarmos algumas coisas que nos garantissem uma resposta imediata, mas há margem de progressão", rematou.O início da partida está agendado para as 20h15 desta sexta-feira.