Daniel Sousa e o jogo com o Marítimo: «É o mais difícil e importante desde que cheguei ao Gil Vicente»

Depois do triunfo frente ao FC Porto, o Gil Vicente prepara-se agora para receber o Marítimo. Na antevisão, o treinador Daniel Sousa não escondeu a importância da partida, isto na medida em que os galos podem deixar os insulares, atualmente no lugar de playoff de despromoção, a 13 pontos de distância."É talvez o jogo mais difícil e importante desde que cá cheguei, muito devido ao momento que o Marítimo está a viver. O adversário está numa fase ascendente e há um bom trabalho e uma boa organização desde que o treinador José Gomes chegou. Por tudo isto é uma partida difícil e importante para nós", começou por dizer o técnico, que apontou baterias à subida dos minhotos na tabela classificativa: "Vai ao encontro do que tenho mencionado, o nosso objetivo é procurar o conforto o mais cedo possível. Esta partida assume uma grande importância porque nos pode dar uma margem de manobra e conforto que não temos tido até agora. É certo que as equipas continuam a estar próximas, mas a distância começa a ser mais confortável. Temos aqui uma circunstância parecida à que vivemos depois do jogo com o Casa Pia. Na altura também houve muita expectativa depois de vencermos uma excelente equipa, mas depois perdemos em Paços de Ferreira quando até era expectável vencermos. Agora temos um cenário parecido, portanto estamos alerta máximo".Preferindo não revelar quem será o batedor de penáltis a partir daqui (Murilo marcou no Dragão depois de Fran Navarro ter falhado os três penáltis anteriores de que dispôs), o técnico recusou a ideia de que a sua equipa possa entrar em bicos de pés na partida deste domingo. "Acho que não existe excesso de confiança, existe sim confiança derivada da qualidade que temos apresentado. No entanto, sabemos que a dificuldade deste jogo deriva não só da importância que ele tem, mas também da qualidade que o adversário tem. É uma equipa que quer sair da posição em que está e que já criou dificuldades a adversários como o FC Porto, por exemplo", sublinhou.O técnico concluiu analisando o facto de já poder contar com Carraça e Vítor Carvalho, isto depois de Zé Carlos e Pedro Tiba terem dado uma boa resposta na jornada anterior: "Obviamente é bom termos opções, houve jogos em que não tínhamos o leque de opções que temos agora. Isso faz com que possamos pensar o jogo de forma mais estratégica e optar por um ou por outro jogador em função do que queremos para o jogo. O desempenho dos jogadores contra o FC Porto foi muito bom, mas já tinha sido antes, há aqui uma coerência nas minhas decisões".O início da partida está agendado para as 15h30 deste domingo.