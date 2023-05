Daniel Sousa e o jogo com o Santa Clara: «Estado de alerta como se fosse uma equipa do topo da tabela»

Sem vencer há sete jornadas, o Gil Vicente encara o jogo frente ao Santa Clara com o objetivo de pôr fim a esta série negativa, tal como fez questão de sublinhar Daniel Sousa na antevisão da partida."Um bom resultado é importante, mas também quero que esteja presente a boa exibição. Este jogo vai ser difícil não só por ser na ilha, mas também porque o Santa Clara está numa fase ascendente a nível exibicional. Vamos ter dificuldades desde o início e temos de estar alertas desde início, procurando as nossas oportunidades", começou por referir o técnico dos galos, que foi ainda mais longe nos elogios aos açorianos: "O Santa Clara teve alguma infelicidade na forma como sofreu golos nos últimos jogos, mas a equipa tem estado mais organizada defensiva e ofensivamente. Individualmente tem jogadores fortes e rápidos, que nos podem criar problemas se não estivermos concentrados e equilibrados".Em caso de triunfo, os galos asseguram a permanência na Liga Bwin, aspeto que o timoneiro da equipa considera bastante importante. "Desde que cheguei disse que o objetivo era a permanência e que em momento algum podíamos olhar para outras coisas. Houve uma fase em que os nossos resultados não nos permitiram acompanhar as equipas que foram subindo na tabela, daí estarmos nesta posição. É importante resolvermos já essa questão, até porque, tendo a permanência alcançada, podemos começar a pensar noutras situações de jogo e até ver jogadores que não têm tantos minutos", referiu, deixando reparos a uma ou outra falta de concentração que a equipa já teve: "Nos jogos contra os grandes a concentração está sempre no máximo, mas contra equipas de nível semelhante há momentos em que as equipas desligam aqui ou acolá. Isso pode custar caro, tal como nos aconteceu contra o Portimonense e contra o Estoril. Agora temos de ter um estado de alerta como se fosse um jogo contra uma equipa do topo da tabela".Assegurando que não está preocupado com a escassa produção ofensiva da equipa, isto na medida em que os jogadores têm criado oportunidades e há margem na tabela classificativa, Daniel Sousa deu ênfase ao desejo de continuar em Barcelos na próxima época (o seu contrato termina no final da atual): "Já tinha e terei para sempre um carinho muito especial pelo clube e pelas pessoas do clube. Há conversas nesse sentido e claro que me agradaria [festejar o centenário do Gil Vicente à frente do clube], é o clube da minha cidade e gosto das pessoas que estão à frente do clube e que apostaram em mim".O início do encontro está agendado para as 15h30 deste sábado.