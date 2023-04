Daniel Sousa e o jogo com o Sporting: «Manter registo de invencibilidade em Barcelos»

O Gil Vicente ainda não conheceu o sabor da derrota em Barcelos na era de Daniel Sousa e o treinador não escondeu a ambição de prolongar essa condição de invencibilidade, pese embora também tenha reconhecido o jogo complicado que espera o Gil Vicente por força das aspirações leoninas."O cenário ideal depois de duas derrotas consecutivas não é este, mas é sempre bom regressar a casa. Sabemos bem o que nos espera. Será um jogo de elevada dificuldade por muitos motivos, mas onde vamos entrar com a ambição de vencer. O bom momento do Sporting está à vista de todos, só que os grandes desafios também conferem uma motivação extra a todas as equipas e espero que essa motivação se transforme na atenção devida", comentou o treinador.Horizonte de optimismo em função não só do desempenho gilista nos jogos em casa, mas também pelo potencial que permitiu arrecadar um triunfo frente ao FC Porto no Estádio do Dragão, sendo que os portistas foram a única equipa capaz de bater os leões na 2ª volta da Liga Bwin, pese embora Daniel Sousa tenha sido perentório a afirmar que "não é possível estabelecer uma relação direta entre os dois jogos"."Gostaria de manter o registo da invencibilidade em Barcelos até ao final da época. Nos outros jogos também atravessamos dificuldades tão ou mais difíceis e conseguimos dar a volta", comentou Daniel Sousa, salientando que "a vitória no Estádio do Dragão só surpreendeu quem não está atento": "Reconheço que 90 por cento das pessoas não estavam à espera de uma vitória do Gil Vicente frente ao FC Porto, mas não foi uma surpresa porque foi um jogo onde consolidamos vários pormenores, só que não é possível estabelecer uma relação direta entre esse desempenho para a receção ao Sporting. São momentos e equipas distintas. Obviamente que se disser que não acredito em vencer isso seria o meu primeiro erro, até porque tenho a convicção que não só queremos, como vamos conseguir vencer o Sporting".