Daniel Sousa: «É o nosso espírito de equipa que nos vai continuar a projetar para outros patamares»

O campeonato regressa com um embate entre o Estoril e o Gil Vicente, sendo este o primeiro jogo dos galos desde 12 de março (o embate da 25ª jornada, frente ao Sporting, foi adiado para a próxima quarta-feira). Na antevisão do encontro desta sexta-feira, às 20h15, Daniel Sousa não escondeu que a pausa competitiva foi mais longa do que pretendia."Foi uma paragem relativamente longa e é sempre complicado quando assim é. A parte competitiva é muito importante para aferir conteúdo, mas tivemos o adiamento do jogo com o Sporting [que se vai disputar na próxima quarta-feira] e a paragem acabou por ser muito longa. Ainda assim, deu para trabalhar muitos conteúdos, rever coisas que tínhamos para rever e consolidar várias coisas", começou por referir.A partida desta sexta-feira marca o reencontro entre Ricardo Soares, atualmente no Estoril, com grande parte do plantel com o qual trabalhou na temporada passada, numa situação comentada por Daniel Sousa: "Espero um Estoril a querer alterar a situação em que está. O míster Ricardo Soares chegou há pouco tempo e os resultados não têm coincidido com as exibições, pelo que acredito que a paragem foi benéfica para o adversário. Espero uma equipa organizada, tal como é apanágio do míster Ricardo Soares. Vantagem do adversário pelo facto de o treinador deles conhecer bem o nosso plantel? Pode existir alguma, mas dentro de campo isso é sempre relativo. O benefício que o míster Ricardo Soares tem também pode ser um prejuízo, isto na medida em que os jogadores conhecem-no bem e dão-nos algumas dicas. No entanto, o determinante para o jogo é o crer das duas equipas, o que nos trouxe aqui foi o facto de sermos uma equipa. Foi isso que nos colocou numa posição relativamente confortável, ainda que não seja esta a situação que queremos. Ainda temos alguns jogos de elevada importância pela frente, mas é esse espírito de equipa que nos vai continuar a projetar para outros patamares".Mostrando-se feliz com o facto de Roan Wilson, Aburjania e Tomás Araújo terem representado as respetivas seleções, o timoneiro dos minhotos foi ainda perentório em relação à forma como a equipa olha para a tabela. "O equilíbrio emocional sempre esteve lá, mesmo quando a situação classificativa estava mais difícil. Sempre olhamos para a tabela de uma forma clara e limpa, sempre transmiti a realidade aos jogadores. Ter noção disto é a forma que temos de estar concentrados porque a tarefa não está concluída. O objetivo inicial ainda não está seguro, pensar em outros patamares é outra questão", vincou.Daniel Sousa terminou dando conta que Kritciuk e Alipour continuam a ser os únicos lesionados e abordando o facto de os próximos três jogos da sua equipa serem em dias da semana: "Temos tido alguma infelicidade, óbvio que segunda-feira e sexta-feira, ou até quarta-feira, como vai acontecer para a semana, não são os dias ideais para termos competição. O ideal é ao fim de semana, a meio da semana, dessa forma conseguimos meter mais gente aqui no estádio. Para todos os efeitos, os nossos adeptos têm sido incansáveis".