Daniel Sousa e o regresso ao Dragão: «Agora quero criar memórias especiais deste lado»

Chegado ao comando técnico do Gil Vicente a meio desta época, Daniel Sousa conta com um vasto currículo como adjunto de André Villas-Boas. Foi nessa condição, aliás, que representou o FC Porto em 2011/12, sendo que o regresso do técnico ao Estádio do Dragão, agora como timoneiro dos galos, está agendado para este domingo."É óbvio que tenho muitas memórias especiais naquele estádio, mas agora estou numa função completamente diferente e quero criar as minhas memórias especiais deste lado. Esse é o meu foco. Tenho um orgulho grande em ter representado o clube, mas agora quero concretizar memórias aqui, isso é o mais importante", referiu o treinador, que falou ainda das suas ambições nessa altura: "Tinha essa perspetiva de ser treinador, o 'timing' é que não estava definido. Iria acontecer quando tivesse de ser".Até ao momento, Daniel Sousa tem seis vitórias em 12 jogos à frente do Gil Vicente.