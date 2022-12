Daniel Sousa e o regresso do Gil Vicente à Liga Bwin: «Estamos ansiosos para competir»

Daniel Sousa fez, ao final da manhã desta terça-feira, a antevisão ao encontro com o Santa Clara, que se disputa esta quinta-feira (17H00). O treinador dos barcelenses admite que este é "um jogo muito importante" para os objetivos do Gil Vicente que segue em lugar perigoso na classificação."Estamos ansiosos para começar a competir. O grupo está motivado e quer muito entrar em campo, jogar estes jogos oficiais para o campeonato. Estas paragens [do campeonato] são muito longas e o grupo está ansioso, no bom sentido, para competir.""É um jogo muito importante para as nossas aspirações. Como falei, o objetivo é o campeonato, dar estabilidade desportiva e este jogo tem uma preponderância grande. É uma caminha longa e este jogo é muito importante.""Espero uma equipa que vinha de um registo forte no campeonato e que fez uma Allianz Cup não tão forte, mas o mister Mário Silva aproveitou para rodar jogadores e isso faz com que o registo deste último mês não seja tão favorável. Analisámos os quatro últimos jogos da Liga e foram resultados bastante positivos. É um adversário forte, já o analisámos e estamos preparados.""Não. Eu não vou mudar o que disse há umas semanas. Estou contente com o grupo. Se houver uma ou outra mudança serão cirúrgicas e não vamos mudar por mudar. Acredito, fundamentalmente, na motivação dos jogadores.""Ainda temos o dia de amanhã. Temos algumas situações por recuperar, mas amanhã o boletim clínico será divulgado.""Espero que venham em massa. A hora até pode nem ser convidativa, mas contamos com o apoio deles", terminou.