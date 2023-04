Daniel Sousa: «Equiparo este Sp. Braga ao do Domingos Paciência»

Depois do empate frente ao Chaves, o Gil Vicente regressa à competição com o jogo frente ao Sp. Braga, agendado para as 18 horas deste domingo a contar para a 28.ª jornada da Liga Bwin. Na antevisão do encontro, Daniel Sousa assumiu estar à espera de dificuldades."Não existem jogos fáceis e isso confirma-se a cada fim de semana. Este talvez seja um nível de dificuldade um bocadinho maior pela qualidade do adversário, isto na medida em que o Sp. Braga está a fazer um campeonato fantástico. Aliás, equiparo este Sp. Braga ao do Domingos Paciência, quando disputaram o campeonato até ao fim e depois foram à final [da Liga Europa] contra o FC Porto. Comparo este Sp. Braga a esse mesmo a nível de qualidade de jogo. O nível de dificuldade será sempre o mesmo independentemente dos nossos pontos. O objetivo principal [permanência] ainda não está garantido e, para além disso, depois temos outros objetivos a médio/longo prazo. A marca dos 30 pontos já foi ultrapassada, mas queremos continuar o nosso percurso ", começou por referir.Defendendo que tanto Né Lopes como Gabriel Pereira estão preparados para colmatar a ausência por castigo de Tomás Araújo e que o jogo deste domingo não terá nada a ver com o da temporada passada (vitória do Gil Vicente em Braga), Daniel Sousa explicou de que forma a sua equipa pode tentar contrariar a força arsenalista: "Este Sp. Braga é bastante sólido em termos de dinâmicas defensivas e ofensivas, mas há algumas coisas sobre as quais podemos tentar tirar proveito. Isso tem até mais a ver com a nossa forma de jogar, sem implementarmos a nossa identidade estaremos mais próximos de contrariar o Sp. Braga. Plantel agiganta-se em jogos grandes? Não. Se calhar há um extra ao qual normalmente não se chega, mas para mim foi mais importante a resposta que demos contra o Chaves, numa semana com três jogos, do que o empate com o Sporting. Penso que o jogo com o Chaves foi mesmo o nosso melhor em termos de dinâmicas ofensivas".O timoneiro dos galos concluiu mostrando-se tranquilo em relação ao facto de a equipa não marcar golos há três jornadas. "A paragem que tivemos foi demasiado longa, tivemos o jogo com o Sporting adiado e não foi benéfico para nós. Não quer dizer que uma coisa justifique a outra, mas sinto que essa paragem não foi tão produtiva como poderia ter sido. Para todos os efeitos demos uma resposta forte, ainda que os jogos não tenham corrido da forma como queremos. Contra o Chaves só não correu a parte da bola entrar, mas não me preocupa minimamente, preocupava-me se não tivéssemos oportunidades claríssimas de golo. Houve dois jogos aqui, contra o Chaves e contra o Arouca, que não saímos com os três pontos porque o homem do jogo foi o guarda-redes adversário", rematou.