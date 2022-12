Daniel Sousa: «Ficamos condicionados com os amarelos da primeira parte»

Depois de uma fase de grupos na qual não perdeu nenhuma partida, o Gil Vicente disse adeus à Allianz Cup com uma derrota por 2-0 diante do FC Porto , num jogo que, apesar do desaire, serviu para o técnico Daniel Sousa tirar bons apontamentos."Acima de tudo queria ressalvar que este não era o resultado que queríamos. Mas foi um bom teste para nós. A equipa mostrou atitude. Entrámos bem, até ao golo, que foi cedo. Ficámos instáveis, mas continuámos à procura. Ficamos condicionados com os amarelos da primeira parte, mas ainda tentámos salvaguardar. Mas pronto, foi o resultado...", começou por dizer, à SportTV.Questionado sobre se retira algo de positivo, o técnico explicou. "Levo a motivação que é muito importante para dar a volta ao que têm sido os resultados no campeonato. Vamos continuar a trabalhar para melhorar o que não fizemos tão bem hoje".A fechar, Daniel Sousa desvalorizou as baixas de jogadores como Pedro Tiba, Lucas Fernandes ou Murilo. "Temos um plantel bastante extenso e com qualidade para dar resposta às ausências".