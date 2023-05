Daniel Sousa: «É natural que os jogadores do Gil Vicente sejam atraídos para clubes com outros objetivos»

O Gil Vicente despediu-se da temporada 2022/23 com uma vitória sobre o Casa Pia (1-0) , num cenário que, de forma natural, deixou Daniel Sousa bastante agradado."Foi um jogo parecido a muitos outros, tivemos muito controlo em termos de posse de bola, mas com algumas dificuldades em chegarmos à baliza. Quando se ataca com muita gente atrás da linha da bola é difícil, não tirando mérito ao Casa Pia. Demos uma boa resposta em termos de equilíbrio, isto na perspetiva de não permitirmos contra-ataques", começou por referir o técnico, que fez ainda o balanço da época: "Houve um momento difícil e no qual as coisas não estavam a acontecer como queríamos, tivemos quatro jogos em que não conseguimos bons resultados. Houve um momento em que podíamos ter olhado mais para cima, mas o objetivo principal era a permanência".Em relação ao mercado, o técnico vê como natural a saída de alguns jogadores do plantel. "É uma possibilidade grande, quando há desempenhos como aqueles que vimos de alguns jogadores do Gil Vicente é natural que comecem a ser atraídos por clubes com outros objetivos. No geral, há uma valorização de vários jogadores, que é resultado do trabalho", rematou.